Ученые из Бирмингемского университета сообщили, что COVID-19 может привести к развитию синдрома Гиена-Барре. Он проявляется в нарушениях чувствительности и вегетативных расстройствах, но иногда может привести и к полному параличу.
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У переболевших тяжелой и легкой формой коронавируса пациентов, которые приняли участие в исследовании, обнаружили онемение стоп и кистей, мышечную слабость, проблемы с координацией и головную боль.
При этом профессор Бирмингемского университета Алекс Рихтер добавил, что произведенные после COVID-19 антитела (аутоантитела) похожи на те, которые вызывают аутоиммунные болезни сердца, мышц и кожи.
Ранние данные показывают, что инфекция SARS-CoV-2 может приводить к долгосрочным аутоиммунным осложнениям, и есть данные, что среди последствий инфекции SARS-CoV-2 ряд аутоиммунных заболеваний, среди которых синдром Гийена-Барре,
– говорится в сообщении ученых.
Синдром Гиена-Барре – что это?
Это редкое состояние, во время которого иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром сопровождается мышечной слабостью и повышением содержания белка в спинномозговой жидкости, и порой у человека могут быть нарушены температурные и тактильные ощущения. В тяжелых случаях возможен не только паралич тела, но и паралич дыхательных и краниальных мышц.
Этот синдром может поразить человека любого возраста и пола, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.
Почему возникает этот синдром
- Точные причины возникновения синдрома Гиена-Барре до сих пор недостаточно изучены. Часто он развивается после острой инфекционной болезни.
- Согласно данным ВОЗ, тяжелые случаи синдрома Гиена-Барре наблюдаются редко. Также в организации говорят, что большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях.