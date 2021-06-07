Коронавирус COVID-19 может привести к параличу

У участников исследования, которые переболели коронавирусом SARS-CoV-2, обнаружили симптомы синдрома Гийена-Барре. Это коснулось не только тех пациентов, которые страдали от тяжелой формы COVID-19, но и тех, у которых было легкое течение болезни.

Ученые из Бирмингемского университета сообщили, что COVID-19 может привести к развитию синдрома Гиена-Барре. Он проявляется в нарушениях чувствительности и вегетативных расстройствах, но иногда может привести и к полному параличу.

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У переболевших тяжелой и легкой формой коронавируса пациентов, которые приняли участие в исследовании, обнаружили онемение стоп и кистей, мышечную слабость, проблемы с координацией и головную боль.

При этом профессор Бирмингемского университета Алекс Рихтер добавил, что произведенные после COVID-19 антитела (аутоантитела) похожи на те, которые вызывают аутоиммунные болезни сердца, мышц и кожи.

Ранние данные показывают, что инфекция SARS-CoV-2 может приводить к долгосрочным аутоиммунным осложнениям, и есть данные, что среди последствий инфекции SARS-CoV-2 ряд аутоиммунных заболеваний, среди которых синдром Гийена-Барре,

– говорится в сообщении ученых.

Синдром Гиена-Барре – что это? Это редкое состояние, во время которого иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром сопровождается мышечной слабостью и повышением содержания белка в спинномозговой жидкости, и порой у человека могут быть нарушены температурные и тактильные ощущения. В тяжелых случаях возможен не только паралич тела, но и паралич дыхательных и краниальных мышц. Этот синдром может поразить человека любого возраста и пола, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.

Почему возникает этот синдром