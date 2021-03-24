В первые месяцы пандемии из разных стран начали поступать тревожные сообщения о проблемах со слухом. Наибольший систематический обзор исследований подтвердил: коронавирус действительно может вызвать такие последствия.

В течение года ученые Манчестерского центра аудиологии и глухоты собирали данные со всего мира о случаях нарушения слуха у пациентов, перенесших коронавирус. В обновленную версию систематического обзора вошли около 60 исследований и отчетов, в которых описаны аудиовестибулярные симптомы после COVID-19.

Также по теме: Новые штаммы коронавируса атакуют собак и кошек: растут случаи миокардита

Коронавирус и потеря слуха

Анализ показал, что от 7% до 15% взрослых пациентов сообщают о проблемах со слухом. Чаще всего люди, которые переболели жалуются на тинитус – шум или звон в ушах, который нередко сопровождается головокружением. Этот симптом чаще всего свидетельствует о повреждении слуховой системы. Нередко тинитус возникает за сильного стресса и бессонницы.

Почему возникает глухота

Почему люди с подтвержденным COVID-19 сообщают о тинитусе непонятно. Возможно, вирус атакует и повреждает слуховую систему. С другой стороны, психическое и эмоциональное напряжение пандемии может послужить спусковым крючком,

– считают авторы исследования.

Другие необычные симптомы коронавируса

Другим распространенным аудиовестибулярним симптомом является головокружение, о котором сообщают 7% пациентов. Это состояние характерно для повреждения системы равновесия во внутреннем ухе. Также описаны несколько случаев полной глухоты на одно ухо, которое часто сопровождает тинитус.

"Мы знаем, что некоторые вирусы, такие как корь, паротит и менингит могут вызвать внезапную потерю слуха, поэтому коронавирус может быть связан с подобными симптомами у пациентов с COVID-19. Однако, количество случаев COVID-19 во всем мире настолько велико, что трудно сказать с большой уверенностью, превышает ли количество случаев внезапной потери слуха обычные ежегодные показатели", – отметили ученые.