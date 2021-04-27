В исследовании британских ученых принимали участие более двух тысяч беременных женщин из 18 стран мира. Результаты свидетельствуют, что COVID-19 увеличивает риск летального исхода в 20 раз.

К теме В Одесской области два ребенка умерли от COVID-19

Как проводили исследования

Ученые сравнивали каждую беременную женщину, инфицированную COVID-19 со здоровыми женщинами из одной больницы и на одинаковом сроке.

Результаты наблюдений оказались хуже, чем предполагали ученые.

Так, беременные женщины, которые болели коронавирусом, на 50% имели более высокие риски развития осложнений, вплоть до летальных исходов, по сравнению с беременными женщинами, которые не болели коронавирусной болезнью.

Риски у новорожденных

Новорожденные от инфицированных женщин также почти в 3 раза больше подвержены риску серьезных осложнений, таких как поступление в отделение интенсивной терапии, в связи с преждевременными родами.

Таким образом, COVID-19 во время беременности может быть связан со значительным риском заболеваемости и смертности для матерей и их младенцев, особенно этот фактор обостряется при наличии сопутствующих заболевания.