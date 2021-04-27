В исследовании британских ученых принимали участие более двух тысяч беременных женщин из 18 стран мира. Результаты свидетельствуют, что COVID-19 увеличивает риск летального исхода в 20 раз.
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Как проводили исследования
Ученые сравнивали каждую беременную женщину, инфицированную COVID-19 со здоровыми женщинами из одной больницы и на одинаковом сроке.
Результаты наблюдений оказались хуже, чем предполагали ученые.
Риски у новорожденных
Новорожденные от инфицированных женщин также почти в 3 раза больше подвержены риску серьезных осложнений, таких как поступление в отделение интенсивной терапии, в связи с преждевременными родами.
Таким образом, COVID-19 во время беременности может быть связан со значительным риском заболеваемости и смертности для матерей и их младенцев, особенно этот фактор обостряется при наличии сопутствующих заболевания.