Коронавирус в детском лагере "Молодая гвардия": количество заболевших возросло до 70

В детском лагере "Молодая гвардия", что в Одесской области, на днях обнаружили вспышку коронавируса. На 20 августа COVID-19 подтвердили у 70 человек.

Среди заболевших – дети и вожатые. Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

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В течение прошлых суток, 19 августа, коронавирус подтвердили еще у 3 воспитанников лагеря. Они лечатся под постоянным наблюдением врачей в медико-санитарной части учреждения.

В общем COVID-19 подтвердили у 11 вожатых и 59 воспитанников. Кроме этого, у 33 детей подозревают наличие штамма коронавируса Дельта. Образцы направили в киевскую лабораторию, результаты должны получить в течение 4 – 7 дней.

Кроме этого, в больницу госпитализировали еще одного ребенка. Но, как и вчера, в городской клинической больнице №3 находятся 8 детей, поскольку одного госпитализированного пациента уже забрали родители.

Вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия": хронология событий

Вспышку коронавируса в лагере зафиксировали 17 августа. Коронавирус обнаружили у 44 детей и 3 вожатых. Больных изолировали, а лагерь закрыли на карантин.

Уже на следующий день COVID-19 обнаружили в 60 человек, 50 из которых – дети, а остальные 10 – вожатые. В одесскую детскую больницу №3 госпитализировали 8 воспитанников.

На следующий день коронавирус подтвердили у еще 6 детей и одного вожатого. Количество заболевших возросло до 67.

Возбуждено уголовное дело

Отдельные блоки лагеря, а именно "Солнечный" и "Прибрежный", продолжают работать – там не обнаружили ни одного больного.

Из-за вспышки коронавируса в лагере полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет расследование.