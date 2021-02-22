Диабетики попадают в одну из ключевых групп риска, поскольку они подвержены повышенному риску тяжелого течения и смерти от COVID-19. Ученые оценили вероятность летального исхода у таких пациентов.

Риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с сахарным диабетом 1 типа в 3,5 раза выше по сравнению с не диабетиками. С диабетом 2 типа – в два раза выше.

Также на тему: Нашли ключ к полному лечению диабета 1 и 2 типа

В исследовании CORONADO ученые проанализировали клинические последствия у пациентов с диабетом, которые были госпитализированы в 68 больниц Франции во время первой волны пандемии.

Как проходило исследование

В эту выборку попали 2 796 человек, средний возраст пациентов – около 70 лет. Ученые фокусировались на смерти или выписке пациентов из больницы на 28 день болезни. Авторы исследования собрали необходимую медицинскую информацию: анамнез, полученное лечение, клинические проявления заболевания.

Диабет и коронавирус

К 28 дню 577 пациентов (20,6%) умерли, то есть каждый пятый. Еще 1 404 (50,2%) были выписаны. Средняя продолжительность пребывания в больнице составила 9 дней. Ученые обнаружили, что более 12% этих пациентов оставались в больнице, а около 16% были переведены в другое лечебное заведение.

Авторы исследования также оценили дополнительные факторы риска, которые могут повлиять на ухудшение состояния диабетика с коронавирусом. В первую очередь это возраст – чем старше пациент с диабетом, тем выше вероятность летального исхода. Негативное влияние дают микрососудистые осложнения, в том числе повреждение почек и глаз, тяжелая одышка при поступлении в больницу, повышенный уровень маркеров воспаления в крови.