Эта страна состоит из 33 маленьких атоллов – коралловых островов. Из них населены всего 13.

Внимание Новый рекорд: за сутки в Украине обнаружили более 34 тысяч больных COVID-19

Речь идет об отдаленном тихоокеанском архипелаге Кирибати. Он и несколько других небольших государств были одними из последних мест на планете, которым удалось избежать вспышек вируса благодаря их отдаленному положению и строгому пограничному контролю.

Однако их защита, похоже, не справилась со штаммом Омикрон, который называли заразнее всех предыдущих.

Почему там до сих пор не фиксировали COVID-19

Как только весь мир застала пандемия коронавируса 2 года назад, Кирибати закрыл свои границы. Поэтому болезнь до сих пор не попадала на его берега.

Интересный факт! Архипелаг известен тем, что они первые в мире отмечают Новый год.

И только в начале 2022 года страна открыла границы. Тогда это позволило одной из церквей нанять самолет и доставить домой 54 человек. Большинство из них – миссионеры, которые уехали еще до закрытия границы.

Чиновники трижды проверяли каждого пассажира, который возвращался, на соседнем Фиджи. Они должны были и соблюдать некоторые требования – быть привитыми, пройти самоизоляцию и еще раз сделать тест на COVID-19 по прибытии домой.

Коронавирус обнаружили и на Кирибати

Впрочем, этого оказалось мало. Более половины пассажиров – 36 из них – получили положительные тесты на коронавирус. Сейчас он распространился и среди местных. Правительство уже объявило чрезвычайное положение.

В настоящее время в стране уже 181 инфицированный.

Вакцинация на архипелаге

Только 33% из 113 тысяч жителей Кирибати полностью вакцинированы. Первую дозу получили около 60%.

Как и многие другие страны Тихоокеанского региона, в больницах Кирибати можно получить только базовые медицинские услуги.

Архипелаг Кирибати – смотреть на карте