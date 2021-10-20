Как распространяется туберкулез

Исследователи из Университета Кейптауна установили, что около 90% бактерий туберкулеза, выделяемых зараженным пациентом, переносятся аэрозольными крошечными каплями, которые попадают в воздух при обычном дыхании человека.

Читайте также: Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

А значит, достаточно находиться рядом с больным туберкулезом, который просто дышит или говорит, чтобы заразиться. Его кашля для этого не требуется.

До последнего времени было принято считать, что эти бактерии выделяются именно с кашлем. Но пандемия коронавируса привлекла повышенное внимание ученых из разных стран мира к тому, как вообще распространяются вирусы, включая SARS-CoV-2.

Распространение других вирусов

Оказалось, что и коронавирус, и Ближневосточный респираторный синдром, и грипп, и корь, и риновирусы могут попадать в воздух с аэрозольными каплями при дыхании человека, а вовсе не только при кашле или чихании. При этом они как бы зависают в воздухе помещения на несколько часов. Если оно не проветривается, то люди, которые постоянно находятся рядом, могут заразиться.

Вероятность заражения туберкулезом

Конечно, вероятность заражения не является стопроцентной, даже если мы оказались на несколько минут рядом с носителем туберкулеза. Это зависит от многих факторов, включая прочность нашей иммунной системы, количество защитных антител и работу Т-клеток памяти.

Но человек с ослабленным иммунитетом или в пожилом возрасте может стать жертвой этой болезни. Ношение медицинских масок в значительной степени защищает от этой угрозы.

Известно, что ожирение связано с тяжелыми последствиями среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Но новое исследование показывает, что даже при легком течении коронавируса люди с лишним весом переносят болезнь тяжелее