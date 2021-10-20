Вирусы могут провоцировать нейродегенеративные заболевания
Идея о том, что вирусные инфекции могут спровоцировать развитие нейродегенеративных заболеваний не нова. Еще в 1950 годах ученые выдвинули гипотезу, что острая вирусная инфекция может привести к неврологическим нарушениям спустя десятилетия после инфицирования. В последние годы появилось больше работ, которые подтверждают эту взаимосвязь.
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Новые открытия ученых: влияние COVID-19
- В 2019 году ученые представили убедительные доказательства, что вирус простого герпеса первого типа провоцирует агрегацию амилоидных белков.
- Теперь немецкие исследователи продемонстрировали, что SARS-CoV-2 и вирус везикулярного стоматита также провоцируют развитие белковых бляшек, увеличивая их распространение между клетками.
Их присутствие увеличивало распространение белковых агрегаций между клетками как в результате прямого контакта, так и через внеклеточные везикулы,
– отметили авторы.
Ученые говорят, что пандемия COVID-19 может спровоцировать "тихую волну нейродегенеративных заболеваний".
Анализируя прошедшие вспышки, например, пандемии испанки 1918 года, ученые уже видели резкое увеличение числа случаев болезни Паркинсона.
Выводы ученых
COVID-19 непосредственно или косвенно может повышать риски развития нейродегенеративных заболеваний. Однако ученые должны продолжить изучение потенциальной взаимосвязи этих заболеваний.
Между тем очевидно, что речь не только о потенциальных последствиях пандемии COVID-19.
Другие вирусы, включая вирус простого герпеса, которым инфицированы 2/3 населения мира, могут оказать существенное влияние на рост заболеваемости в ближайшие десятилетия.