Коронавирус и другие вирусы могут провоцировать Альцгеймера: новые данные
Источник:New Atlas
Исследования показали, что молекулы на поверхности вирусов способствуют агрегации токсичных белков, которые являются признаками нейродегенеративных заболеваний. Полученные данные подтверждают гипотезу инфекционной природы деменции.
Вирусы могут провоцировать нейродегенеративные заболевания
Идея о том, что вирусные инфекции могут спровоцировать развитие нейродегенеративных заболеваний не нова. Еще в 1950 годах ученые выдвинули гипотезу, что острая вирусная инфекция может привести к неврологическим нарушениям спустя десятилетия после инфицирования. В последние годы появилось больше работ, которые подтверждают эту взаимосвязь.
Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Новые открытия ученых: влияние COVID-19
- В 2019 году ученые представили убедительные доказательства, что вирус простого герпеса первого типа провоцирует агрегацию амилоидных белков.
- Теперь немецкие исследователи продемонстрировали, что SARS-CoV-2 и вирус везикулярного стоматита также провоцируют развитие белковых бляшек, увеличивая их распространение между клетками.
Их присутствие увеличивало распространение белковых агрегаций между клетками как в результате прямого контакта, так и через внеклеточные везикулы,
– отметили авторы.
Ученые говорят, что пандемия COVID-19 может спровоцировать "тихую волну нейродегенеративных заболеваний".
Анализируя прошедшие вспышки, например, пандемии испанки 1918 года, ученые уже видели резкое увеличение числа случаев болезни Паркинсона.
Выводы ученых
COVID-19 непосредственно или косвенно может повышать риски развития нейродегенеративных заболеваний. Однако ученые должны продолжить изучение потенциальной взаимосвязи этих заболеваний.
Между тем очевидно, что речь не только о потенциальных последствиях пандемии COVID-19.
Другие вирусы, включая вирус простого герпеса, которым инфицированы 2/3 населения мира, могут оказать существенное влияние на рост заболеваемости в ближайшие десятилетия.