В Германии от последствий коронавирусной болезни уже умерли 40 343 человека. Из них за последние сутки подтверждены 465 новых смертей лиц, у которых диагностировали COVID-19.

Об этом свидетельствуют новые данные Института имени Роберта Коха (RKI), которые были обнародованы в воскресенье, 10 января. Об этом сообщает DW. Кстати Самая тяжелая фаза пандемии COVID-19 будет уже в ближайшие недели: что прогнозирует Меркель Статистика коронавируса в Германии За 9 января обнаружено 16 946 новых случаев заражения коронавирусом.

Недельный индекс репродукции коронавируса на утро 10 января вырос до 1,16. Это означает, что каждые 100 инфицированных в среднем заражают по 116 человек.

В целом в Германии за все время пандемии коронавируса заразились 1 908 527 человек, из них почти 1 525 300 – выздоровели. Обратите внимание! Данные RKI, которые публикуют утром в воскресенье, обычно ниже из-за того, что в выходные в Германии делают меньше тестов и не все министерства здравоохранения федеральных земель сообщают в эти дни суточную статистику количества заражений.