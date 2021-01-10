Коронавирус в Германии: количество смертей превысило 40 тысяч
В Германии от последствий коронавирусной болезни уже умерли 40 343 человека. Из них за последние сутки подтверждены 465 новых смертей лиц, у которых диагностировали COVID-19.
Об этом свидетельствуют новые данные Института имени Роберта Коха (RKI), которые были обнародованы в воскресенье, 10 января. Об этом сообщает DW.
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Статистика коронавируса в Германии
- За 9 января обнаружено 16 946 новых случаев заражения коронавирусом.
- Недельный индекс репродукции коронавируса на утро 10 января вырос до 1,16. Это означает, что каждые 100 инфицированных в среднем заражают по 116 человек.
- В целом в Германии за все время пандемии коронавируса заразились 1 908 527 человек, из них почти 1 525 300 – выздоровели.
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