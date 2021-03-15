Харьковские больницы уверенно направляются к нехватке кислородных мест или же к перебоям с кислородной аппаратурой. Например, в областной инфекционной больнице лежит 300 пациентов и ежедневно привозят по 20 новых больных.

В реанимации там находится 12 человек, еще 17 – в обычных палатах. Но они тоже на неинвазивной вентиляции, то есть тоже нуждаются в кислороде. Подробнее о ситуации с COVID-19 в Харькове рассказала корреспондент Анна Черненко.

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Кислородных мест не хватает

Медики говорят, что количество тяжелых больных менее сорока лет значительно увеличилось. Первым о кислородных перебоях из-за большого количества тяжелых больных начал говорить в сети анестезиолог, доктор медицинских наук Владимир Корсунов.

Кислородные места заняты. Соответственно возникают проблемы с теми пациентами, на которых не хватает мест и кислорода,

– сказал Корсунов.

По его словам, кислородные концентраторы не могут давать поток кислорода более 10 литров в минуту. Если пациент нуждается в кислороде с большим потоком, то концентраторы уже не помогут – необходим кислород из кислородной магистрали.

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В Департаменте здравоохранения проблемы не видят

В областном Департаменте здравоохранения тем временем говорят, что в реанимационных отделениях Харьковской области сейчас находится 152 пациента, из них – более сотни находится на аппаратах ИВЛ. Пока кислородной проблемы там не видят.

Письменной информации о нерабочих концентраторах в заведениях, которые их получили, Департаменту не предоставляли. Заведения имеют определенный запас концентраторов,

– подчеркнул заместитель директора областного департамента здравоохранения Геннадий Бондарчук.

Он добавил, что больницы обеспечены кислородом, а соответствующие работы по расширению кислородных точек и кислородных трасс проводят все заведения.

В Харьковской областной инфекционной больнице для взрослых до сих пор ждут открытия нового реанимационного отделения, которое строят на 25 мест. Открытие запланировано на май.