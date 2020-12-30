Коронавирус в ВСУ: от недуга умер еще один человек
По состоянию на 30 декабря в Вооруженных Силах Украины от коронавируса лечатся 1 997 человек. 100 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.
На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 329 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
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Больше всего новых случаев заражения среди военных зарегистрировали в Одесской, Киевской и Львовской областях.
В медицинские учреждения госпитализировали 25 человек:
- Черниговский военный госпиталь – 8 военнослужащих,
- Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 2 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр северного региона – 3 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Староконстантиновский военный госпиталь, 65 и 66 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему.
Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное и они получают необходимое лечение.
В рядах ВСУ еще одна потеря из-за коронавируса
От осложнений коронавирус умер работник ВС Украины, который лечился в Черновицком военном госпитале. 11 декабря ему пришел положительный результат ПЦР-теста.
Несмотря на проведенную терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта.
В ВСУ отметили, что чаще всего военные инфицируются во время встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг общения.
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