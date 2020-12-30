По состоянию на 30 декабря в Вооруженных Силах Украины от коронавируса лечатся 1 997 человек. 100 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.

На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 329 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

К теме За сутки в Украине обнаружили 7 986 больных COVID-19, но количество госпитализированных высокое

Больше всего новых случаев заражения среди военных зарегистрировали в Одесской, Киевской и Львовской областях.

В медицинские учреждения госпитализировали 25 человек:

Черниговский военный госпиталь – 8 военнослужащих,

Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 2 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр северного региона – 3 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Староконстантиновский военный госпиталь, 65 и 66 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное и они получают необходимое лечение.

В рядах ВСУ еще одна потеря из-за коронавируса

От осложнений коронавирус умер работник ВС Украины, который лечился в Черновицком военном госпитале. 11 декабря ему пришел положительный результат ПЦР-теста.

Несмотря на проведенную терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта.

По состоянию на 30 декабря в ВСУ в результате COVID-19 умерли 38 военных и работников. Зато выздоровели 11 817 человек.

В ВСУ отметили, что чаще всего военные инфицируются во время встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг общения.