Глава американской дипломатии на своей странице в твиттере выразил соболезнования жителям Индии. Энтони Блинки сообщил, что США предоставит дополнительную поддержку стране, которая лидирует по количеству новых больных коронавирусом в мире.

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Однако больше подробностей относительно помощи Блинки не рассказал.

Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, (работающим в сфере) здравоохранения,

– написал он.

Коронавирус в Индии: что известно

Источник: аппарат СНБО Украины

Третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тысяч новых больных. За вчера, 24 апреля, в стране выявили 349 691 случай инфиквання.

За все время пандемии в Индии:

заболело – 16 960 172.

умерло – 192 311.

выздоровели – 14 085 110.

Также в Индии за минувшие сутки сделали прививки от коронавируса 2 901 412 человек, общее количество вакцинированных граждан возросло до 138 379 832.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала