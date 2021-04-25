Глава американской дипломатии на своей странице в твиттере выразил соболезнования жителям Индии. Энтони Блинки сообщил, что США предоставит дополнительную поддержку стране, которая лидирует по количеству новых больных коронавирусом в мире.
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Однако больше подробностей относительно помощи Блинки не рассказал.
Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, (работающим в сфере) здравоохранения,
– написал он.
Коронавирус в Индии: что известно
Источник: аппарат СНБО Украины
Третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тысяч новых больных. За вчера, 24 апреля, в стране выявили 349 691 случай инфиквання.
За все время пандемии в Индии:
- заболело – 16 960 172.
- умерло – 192 311.
- выздоровели – 14 085 110.
Также в Индии за минувшие сутки сделали прививки от коронавируса 2 901 412 человек, общее количество вакцинированных граждан возросло до 138 379 832.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала