После COVID-19 людей могут беспокоить различные осложнения
Люди, которые переболели коронавирусом еще определенное время могут испытывать серьезные последствия постковидного синдрома. Чаще всего – это усталость, истощение, головная боль и одышка.
К теме "Природа очень умна": ученые открыли механизм образования заразных штаммов коронавируса
Поэтому, люди, которые уже вроде абсолютно здоровы, могут чувствовать себя больными. Ученые наконец поняли, почему так происходит.
COVID-19 и нарушение системы кровообращения
Немецкие ученые из Центра Макса Планка обнаружили, что именно ухудшение работы кровяных клеток и вызывает осложнения после коронавируса.
Изменяется Жесткость и размер красных и белых кровяных телец в клетках крови.
Ученые нашли причину высокого риска образования тромбов после COVID-19 / Фото Unsplash
Как проводили исследования
Ученые проанализировали клетки крови 17 человек, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, 14 участников выздоровели от коронавируса, еще 24 человека были здоровыми и не болели еще COVID-19.
Всего ученые изучили 400 миллионов клеток крови. В ходе исследования применяли специальный метод – цитометрию деформируемости в реальном времени RT-DC (во время исследования клетки пропускали через узенький канал устройства).
Результаты работы
По словам директора института Макса Планка, ученым удалось зафиксировать четкие и продолжительные изменения в клетках крови, как во время тяжелого течения болезни, так и после выздоровления от коронавируса.
Коронавирус изменяет клетки крови / Фото Unsplash
Это доказывает то, что клетки больных людей были повреждены, а у здоровых людей клетки крови эластичнее и проходят сквозь тончайшие вены, что не способствует образованию тромбов.
Кроме того, ученые обнаружили, что форма белых кровяных телец (лейкоцитов) была менее жесткой у пациентов с COVID-19, в то время как моноциты, были значительно больше, что тоже может быть первопричиной образования тромбов.