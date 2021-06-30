После COVID-19 людей могут беспокоить различные осложнения

Люди, которые переболели коронавирусом еще определенное время могут испытывать серьезные последствия постковидного синдрома. Чаще всего – это усталость, истощение, головная боль и одышка.

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Поэтому, люди, которые уже вроде абсолютно здоровы, могут чувствовать себя больными. Ученые наконец поняли, почему так происходит.

Коронавирус негативно влияет на кровообращение, в результате чего у людей может быть тромбоз или закупорка сосудов. Также после перенесенной болезни кровь теряет нормальную функциональность, чтобы разносить кислород по организму.

COVID-19 и нарушение системы кровообращения

Немецкие ученые из Центра Макса Планка обнаружили, что именно ухудшение работы кровяных клеток и вызывает осложнения после коронавируса.

Изменяется Жесткость и размер красных и белых кровяных телец в клетках крови.



Ученые нашли причину высокого риска образования тромбов после COVID-19 / Фото Unsplash

Как проводили исследования

Ученые проанализировали клетки крови 17 человек, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, 14 участников выздоровели от коронавируса, еще 24 человека были здоровыми и не болели еще COVID-19.

Всего ученые изучили 400 миллионов клеток крови. В ходе исследования применяли специальный метод – цитометрию деформируемости в реальном времени RT-DC (во время исследования клетки пропускали через узенький канал устройства).

Результаты работы

По словам директора института Макса Планка, ученым удалось зафиксировать четкие и продолжительные изменения в клетках крови, как во время тяжелого течения болезни, так и после выздоровления от коронавируса.

Внимание! Согласно результатам исследования, размер и деформируемость красных кровяных клеток (эритроцитов) у больных участников очень отличались от клеток здоровых людей, которые не болели коронавирусом.



Коронавирус изменяет клетки крови / Фото Unsplash

Это доказывает то, что клетки больных людей были повреждены, а у здоровых людей клетки крови эластичнее и проходят сквозь тончайшие вены, что не способствует образованию тромбов.

Кроме того, ученые обнаружили, что форма белых кровяных телец (лейкоцитов) была менее жесткой у пациентов с COVID-19, в то время как моноциты, были значительно больше, что тоже может быть первопричиной образования тромбов.