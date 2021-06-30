Коронавирус изменяет клетки крови у всех, кто переболел им

Новые исследования подтверждают, что устойчивый след коронавируса в организме может быть связан с тем, что вирус вносит значительные изменения в клетки крови. Это может проявляться и через несколько месяцев после обнаружения инфекции.

После COVID-19 людей могут беспокоить различные осложнения

Люди, которые переболели коронавирусом еще определенное время могут испытывать серьезные последствия постковидного синдрома. Чаще всего – это усталость, истощение, головная боль и одышка.

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Поэтому, люди, которые уже вроде абсолютно здоровы, могут чувствовать себя больными. Ученые наконец поняли, почему так происходит.

COVID-19 и нарушение системы кровообращения

Коронавирус негативно влияет на кровообращение, в результате чего у людей может быть тромбоз или закупорка сосудов. Также после перенесенной болезни кровь теряет нормальную функциональность, чтобы разносить кислород по организму.

Немецкие ученые из Центра Макса Планка обнаружили, что именно ухудшение работы кровяных клеток и вызывает осложнения после коронавируса.

Изменяется Жесткость и размер красных и белых кровяных телец в клетках крови.



Ученые нашли причину высокого риска образования тромбов после COVID-19 / Фото Unsplash

Как проводили исследования

Ученые проанализировали клетки крови 17 человек, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, 14 участников выздоровели от коронавируса, еще 24 человека были здоровыми и не болели еще COVID-19.

Всего ученые изучили 400 миллионов клеток крови. В ходе исследования применяли специальный метод – цитометрию деформируемости в реальном времени RT-DC (во время исследования клетки пропускали через узенький канал устройства).

Результаты работы

По словам директора института Макса Планка, ученым удалось зафиксировать четкие и продолжительные изменения в клетках крови, как во время тяжелого течения болезни, так и после выздоровления от коронавируса.

Согласно результатам исследования, размер и деформируемость красных кровяных клеток (эритроцитов) у больных участников очень отличались от клеток здоровых людей, которые не болели коронавирусом.



Коронавирус изменяет клетки крови / Фото Unsplash

Это доказывает то, что клетки больных людей были повреждены, а у здоровых людей клетки крови эластичнее и проходят сквозь тончайшие вены, что не способствует образованию тромбов.

Кроме того, ученые обнаружили, что форма белых кровяных телец (лейкоцитов) была менее жесткой у пациентов с COVID-19, в то время как моноциты, были значительно больше, что тоже может быть первопричиной образования тромбов.