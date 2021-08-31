Большинство больных составляют несовершеннолетние. Их обнаружили с помощью тестирования, которое проводили накануне учебного года.

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При этом власти пока не делала никаких объявлений об отмене или отсрочке начала учебного года.

К слову, в последний раз в Израиле регистрировали рекордное количество больных коронавирусом 18 января. Тогда было обнаружено 10 118 инфицированных.

Заболеваемость коронавирусом в Израиле: основное

В настоящее время в Израиле зафиксировано 83 542 больных COVID-19, 1 120 из которых находятся в больницах.

По состоянию на 31 августа от коронавируса в Израиле умерли 7 043 человека, 500 из которых ушли из жизни в течение последнего месяца.

Вакцинация в стране набирает обороты

Источник: Минфин

Недавно в Израиле расширили компанию вакцинации. В стране разрешили третью дозу вакцины против коронавируса всем желающим.

Всего в стране уже провели 13 614 101 прививку против коронавируса. 5 974 914 человек получили хотя бы одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизировали уже 5 482 061 человека.

В стране используют только 2 вакцины против коронавируса. Это мРНК-препараты от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech