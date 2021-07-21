По данным статистического ведомства, всего в мае умерло 57 293 украинца. В частности вследствие осложнений коронавируса – 6327 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве умерших с указанием причин.
Актуально COVID-статистика в Украине: заболели 655 человек, 13 – умерли
Другие причины смерти украинцев
Наиболее частая причина смерти с начала года – болезни системы кровообращения, от которых умерло 185 828 человек, в том числе:
- от ишемической болезни сердца – 129 918 человек,
- от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 35 424 человек.
По данным Госстата, за январь-май инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2710 человек, среди них туберкулез – 1264, от СПИДа умерло 983 украинцев.
Болезни органов дыхания стали причиной смерти 10 464 человек (в том числе от гриппа и пневмонии умерли 8252 человека).
Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек.
Кроме того, 11 345 украинцев погибли в результате внешних причин, среди них:
- транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1172 граждан,
- утопления – 390,
- гибель во время пожара – 671,
- случайное отравление (кроме алкоголя) – 766,
- отравления алкоголем – 881,
- самоубийства – 2356,
- умышленные убийства – 537.