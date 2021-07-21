По данным статистического ведомства, всего в мае умерло 57 293 украинца. В частности вследствие осложнений коронавируса – 6327 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве умерших с указанием причин.

Актуально COVID-статистика в Украине: заболели 655 человек, 13 – умерли

Другие причины смерти украинцев

Наиболее частая причина смерти с начала года – болезни системы кровообращения, от которых умерло 185 828 человек, в том числе:

от ишемической болезни сердца – 129 918 человек,

от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 35 424 человек.

По данным Госстата, за январь-май инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2710 человек, среди них туберкулез – 1264, от СПИДа умерло 983 украинцев.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 10 464 человек (в том числе от гриппа и пневмонии умерли 8252 человека).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек.

Кроме того, 11 345 украинцев погибли в результате внешних причин, среди них: