Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 898 больных
По состоянию на 12 января в Киеве зафиксированы 43 980 пациентов с коронавирусом. Среди новых больных – 22 медика.
В течение 11 января коронавирус диагностировали у 37 детей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.
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Что известно о новых пациентах:
- 497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет:
- 364 мужчины в возрасте от 18 до 81 года;
- 17 девочек от 2 до 17 лет;
- 20 мальчиков от 2 до 17 лет.
За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 62 пациентов. Остальные остались лечиться дома на самоизоляции.
В течение этого же периода умерли 26 человек. Зато выписали 534 пациентов.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых больных обнаружили в Днепровском (197), Дарницком (161) и в Святошинском (112) районах.
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