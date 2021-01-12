По состоянию на 12 января в Киеве зафиксированы 43 980 пациентов с коронавирусом. Среди новых больных – 22 медика.

В течение 11 января коронавирус диагностировали у 37 детей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

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Что известно о новых пациентах:

497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет:

364 мужчины в возрасте от 18 до 81 года;

17 девочек от 2 до 17 лет;

20 мальчиков от 2 до 17 лет.

За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 62 пациентов. Остальные остались лечиться дома на самоизоляции.

В течение этого же периода умерли 26 человек. Зато выписали 534 пациентов.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых больных обнаружили в Днепровском (197), Дарницком (161) и в Святошинском (112) районах.

С начала пандемии в Киеве зафиксировали 118 486 случаев заражения коронавирусом. 43 980 жителей столицы уже выздоровели. Но 2 115 умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.