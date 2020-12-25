По состоянию на 25 декабря в Киеве зафиксировали 106 078 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Среди 1 038 новых пациентов – 24 медика.

В течение 24 декабря в результате болезни в Киеве умерли 14 человек. Зато еще 1 208 человек выздоровели. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

Актуально Коронавирус в Украине: 11 035 новых больных, из них 484 ребенка и 388 медиков

Среди новых больных снова больше женщин, чем мужчин. Самой старшей пациентке – 89 лет, а самому старшему пациенту – 90.

Заболели также 57 детей. Наименьшим всего 3 и 11 месяцев.

Что известно о новых пациентах:

568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет,

31 девочка от 3 месяцев до 17 лет,

26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 91 пациента. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

С начала пандемии в столице обнаружили 106 078 больных коронавирусом. 1 816 из них умерли, но 36 969 смогли преодолеть заболевание.

Коронавирус в районах Киева:

Больше всего новых случаев заражения коронавирусной болезнью обнаружили в Дарницком (+293), а также в Днепровском (+175) и в Деснянском (115) районах.