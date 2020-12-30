По состоянию на 30 декабря в Киеве зарегистрировали 110 139 больных коронавирусом. 1 131 из них зафиксировали за минувшие сутки.

Среди новых больных – 35 медработников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Что известно о новых пациентах:

659 женщин в возрасте от 19 до 91 года,

414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет,

21 девочка от 2 до 17 лет,

37 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.

За минувшие сутки выписали 839 человек. Но, к сожалению, еще 22 больных умерли.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения в течение 28 декабря зафиксировали в Дарницком (220), Днепровском (188) и в Деснянском (138) районах.

С начала пандемии в Киеве зарегистрировали 110 139 случаев заражения коронавирусом. 38 856 инфицированных уже выздоровели, но несмотря на это коронавирус унес жизни 1 897 киевлян.