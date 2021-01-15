В столице Украины подачей кислорода в столице уже оборудовали более 3 100 коек для инфицированных коронавирусом.

В Киеве подготовили 4 000 коек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко рассказал, что по состоянию на 15 января больных коронавирусом в Киеве уже принимают 23 заведения.

Город определил для приема больных коронавирусом более 5 тысяч коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них – заведения "Укрзализныци". Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4 тысячи коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3 100 коек. В частности, 2 120 – с централизованной подачей,

– рассказал мэр столицы Украины.

Также, как отметил политик, кислородных концентраторов в медицинских заведениях Киева сейчас 993. На увеличение койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен.

"Это – средства на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Еще около 7,4 млн потратили на закупку кислородных концентраторов", – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 146 963 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 847 391 больной уже выздоровел. Но 20 542 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.



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