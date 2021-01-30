По состоянию на 30 января в столице Украины подтвердили 128 174 случая инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки количество больных выросло на 341.

Источник: телеграмм Виталия Кличко

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек. Всего инфекция унесла жизни 2349 киевлян, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Кто заболел в Киеве за минувшие сутки

193 женщины в возрасте от 19 до 89 лет

131 мужчина в возрасте от 22 до 89 лет

9 девочек в возрасте 1 до 17 лет

8 мальчиков от 3 до 15 лет.

За сутки заболели также 15 медиков. В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Добавим, что выздоровели за минувшие сутки 2129 человек. Всего коронавирус преодолел 67 851 житель Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 85, в Дарницком – 64 и в Подольском районе – 42 случая.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала