Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 404 больных
По состоянию на 10 января в Киеве зарегистрировали 117 217 больных коронавирусом. Среди новых пациентов – 9 медицинских работников.
За 9 января в Киеве коронавирус диагностировали у 15 детей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.
К теме Коронавирус в Украине 10 января: за сутки обнаружили 5 011 новых больных
Среди новых пациентов:
- ️264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет,
- ️125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,
- ️10 девочек от 20 дней до 17 лет,
- 5 мальчиков от 4 до 11 лет.
За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 31 пациента. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.
За этот период в столице умерли 10 больных коронавирусом. В то же время 455 человек выписали.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Дарницком (185), Печерском (58) и Соломенском (42) районах.
Поделиться новостью