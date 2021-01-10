По состоянию на 10 января в Киеве зарегистрировали 117 217 больных коронавирусом. Среди новых пациентов – 9 медицинских работников.

За 9 января в Киеве коронавирус диагностировали у 15 детей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

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Среди новых пациентов:

️264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет,

️125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,

️10 девочек от 20 дней до 17 лет,

5 мальчиков от 4 до 11 лет.

За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 31 пациента. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.

За этот период в столице умерли 10 больных коронавирусом. В то же время 455 человек выписали.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Дарницком (185), Печерском (58) и Соломенском (42) районах.

С начала пандемии в Киеве зарегистрировали 117 217 больных коронавирусом. 43 239 из них уже выздоровели, 2 077 умерли от осложнений, вызванных заболеванием.