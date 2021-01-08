Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 438 больных
По состоянию на 8 января в Киеве обнаружили 116 469 больных COVID-19. Среди новых пациентов – 19 медиков.
За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали чаще у женщин, чем у мужчин. Кроме этого, заболел еще 21 ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Что известно о новых пациентах:
- ️238 женщин в возрасте от 20 до 91 года,
- ️179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет,
- ️8 девочек от 8 до 17 лет,
- 13 мальчиков от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.
На протяжении 7 января в Киеве умерли 11 больных коронавирусом. Еще 126 пациентов выздоровели.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев заражения коронавируса зафиксировали в Дарницком (131), Оболонском (73) и Деснянском (58) районах.
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