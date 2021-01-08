По состоянию на 8 января в Киеве обнаружили 116 469 больных COVID-19. Среди новых пациентов – 19 медиков.

За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали чаще у женщин, чем у мужчин. Кроме этого, заболел еще 21 ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Актуально За сутки в Украине обнаружили 5 676 больных COVID-19

Что известно о новых пациентах:

️238 женщин в возрасте от 20 до 91 года,

️179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет,

️8 девочек от 8 до 17 лет,

13 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.

На протяжении 7 января в Киеве умерли 11 больных коронавирусом. Еще 126 пациентов выздоровели.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения коронавируса зафиксировали в Дарницком (131), Оболонском (73) и Деснянском (58) районах.

По состоянию на 8 января в Киеве зарегистрировали 116 469 больных COVID-19. К сожалению, 2 052 из них умерли. Но 42 336 пациентам удалось побороть болезнь.