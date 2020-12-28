Всего за период пандемии в столице Украины зафиксированы 1 854 летальных случая от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки еще 10 пациентов умерли от осложнений.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 108 055 случаев заражения COVID-19. Об этом пишет мэр города Виталий Кличко в телеграме.

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Кто заболел в Украине за минувшие сутки

477 женщин в возрасте от 18 до 91 года,

332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет,

19 девочек от 2 недель до 17 лет,

23 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

За минувшие сутки в Украине заболел 21 медик. В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За 27 декабря в Киеве выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолел 37 461 житель столицы.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 305, Днепровском – 180, Оболонском районе – 107 случаев.

Сколько людей в медучреждениях

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 875 больных коронавирусом.

Из них 12 детей. 1 220 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 344 человека. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 45%,

– добавил Виталий Кличко.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек. Всего коронавирус унес жизни 17 849 пациентов.



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