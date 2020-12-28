Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 851 больного
Всего за период пандемии в столице Украины зафиксированы 1 854 летальных случая от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки еще 10 пациентов умерли от осложнений.
Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 108 055 случаев заражения COVID-19. Об этом пишет мэр города Виталий Кличко в телеграме.
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Кто заболел в Украине за минувшие сутки
- 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года,
- 332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет,
- 19 девочек от 2 недель до 17 лет,
- 23 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.
За минувшие сутки в Украине заболел 21 медик. В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За 27 декабря в Киеве выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолел 37 461 житель столицы.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 305, Днепровском – 180, Оболонском районе – 107 случаев.
Сколько людей в медучреждениях
Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 875 больных коронавирусом.
Из них 12 детей. 1 220 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 344 человека. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 45%,
– добавил Виталий Кличко.
С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек. Всего коронавирус унес жизни 17 849 пациентов.
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