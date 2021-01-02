В целом с начала пандемии коронавируса в столице Украины подтвердили 112 649 случаев инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки, 1 января, в Киеве зафиксировали 293 новых больных.

За минувшие сутки от осложнений умерли 7 человек. В целом за период пандемии в столице зафиксировано 1 942 летальных случая от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграме.

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Кто заболел COVID-19 за минувшие сутки: ️

160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

️116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет,

️5 девочек от 12 до 16 лет,

12 мальчиков от 8 дней до 17 лет.

Среди новых больных – 12 медработников. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 34 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выздоровели 142 человека. В целом коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 71, в Днепровском – 54 и в Печерском районе – 36 случаев.

В целом с начала эпидемии в Украине обнаружили 1 069 517 больных коронавирусной инфекцией. 722 615 человек выздоровели, 18 731 пациент умер от осложнений.