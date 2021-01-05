Всего с начала пандемии коронавируса в столице Украины зафиксировали 114 369 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки, 4 января, количество заболевших возросло на 846.

За минувшие сутки в Киеве умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в телеграм.

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Кто заболел в Киеве 4 января

483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет,

339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,

10 девочек от 1 до 15 лет,

14 мальчиков от 2 до 15 лет.

Среди новых больных – 33 врача. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель столицы.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 154, в Днепровском – 125 и в Соломенском районе — 104 случая.

Заболеваемость в Украине

По состоянию на утро 5 января в Украине зарегистрировали 1 083 585 больных коронавирусом. Из них 747 408 уже выздоровели, но 19 129 умерли от осложнений, вызванных болезнью. С начала пандемии в Украине провели 5 645 148 тестирований методом ПЦР.