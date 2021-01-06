Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 931 больного
По состоянию на 6 января в Киеве зарегистрировали 115 300 больных коронавирусом. Из них 931 инфицированного обнаружили за минувшие сутки.
В больницы столицы госпитализировали 71 больного. Остальные остались лечиться дома на самоизоляции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Актуально За сутки в Украине обнаружили 6 911 больных COVID-19, почти 3 тысячи – госпитализированы
Что известно о новых пациентах:
- ️540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
- ️365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
- ️11 девочек от 5 до 17 лет,
- 15 мальчиков от 1 до 16 лет.
Кроме этого, среди новых больных – 25 медицинских работников.
За минувшие сутки умерли 19 человек. Между тем выздоровел 651 пациент.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Дарницком (+172), Днепровском (+137) и Деснянском (+133) районах.
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