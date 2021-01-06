По состоянию на 6 января в Киеве зарегистрировали 115 300 больных коронавирусом. Из них 931 инфицированного обнаружили за минувшие сутки.

В больницы столицы госпитализировали 71 больного. Остальные остались лечиться дома на самоизоляции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Актуально За сутки в Украине обнаружили 6 911 больных COVID-19, почти 3 тысячи – госпитализированы

Что известно о новых пациентах:

️540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

️365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

️11 девочек от 5 до 17 лет,

15 мальчиков от 1 до 16 лет.

Кроме этого, среди новых больных – 25 медицинских работников.

За минувшие сутки умерли 19 человек. Между тем выздоровел 651 пациент.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Дарницком (+172), Днепровском (+137) и Деснянском (+133) районах.

По состоянию на 6 января в Киеве зафиксировали 115 300 больных COVID-19. К сожалению, болезнь забрала жизни 2 022 киевлян. Но 41 572 жителя города смогли преодолеть болезнь.