По состоянию на 7 января в столице Украины количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 116 031. За прошедшие сутки зафиксирован 731 больной COVID-19.

В среду, 6 января, в Киеве умерли от осложнений 19 человек. В целом за период пандемии в столице зафиксирован 2 041 летальный случай от вируса, пишет мэр города Виталий Кличко в телеграме.

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Кто заболел в Киеве 6 января

️415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет,

️288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет,

️14 девочек от 5 месяцев до 14 лет,

14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Среди новых больных – 28 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 638 человек. В общем коронавирус преодолели 42 210 жителей столицы.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 181, в Деснянском – 117 и в Днепровском районе — 92 случая.

По состоянию на 7 января, с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 099 493 человек. Из них 773 214 пациентов выздоровели и 19 505 умерли от осложнений.



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