Коронавирус в Киеве: за сутки заболело 197 человек
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в столице Украины положительный результат теста на COVID-19 получили 130 236 человек.
Источник:Телеграм-страница Виталия Кличко
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, за минувшие сутки, 6 февраля, количество заболевших в столице выросло на 197 человек.
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Кто заболел коронавирусом в Киеве 6 февраля
- 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет,
- 71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет,
- 5 девочек от 3 до 17 лет,
- 9 мальчиков от 2 до 17 лет.
К сожалению, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 16 человек. Общее число жертв в столице возросло до 2442. За сутки в больницу госпитализировали 36 пациентов.
Из позитивных новостей – 369 человек преодолели коронавирус, всего – 79 510.
"Ковид" в районах Киева
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.
Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 244 849 человек;
- выздоровело – 1 073 046 человек;
- летальных исходов – 23 597.
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