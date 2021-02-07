Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в столице Украины положительный результат теста на COVID-19 получили 130 236 человек.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, за минувшие сутки, 6 февраля, количество заболевших в столице выросло на 197 человек.

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Кто заболел коронавирусом в Киеве 6 февраля

112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет,

71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет,

5 девочек от 3 до 17 лет,

9 мальчиков от 2 до 17 лет.

К сожалению, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 16 человек. Общее число жертв в столице возросло до 2442. За сутки в больницу госпитализировали 36 пациентов.

Из позитивных новостей – 369 человек преодолели коронавирус, всего – 79 510.

"Ковид" в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала

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