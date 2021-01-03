Коронавирус в Киеве: заболел 6-месячный младенец
По состоянию на 3 января в Киеве зарегистрировали 113 019 больных коронавирусом. 370 из них обнаружили за минувшие сутки.
Среди новых больных – 50 медиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Среди новых пациентов:
- 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет,
- 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет,
- 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет,
- 6 мальчиков от 1 до 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 46 больных. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.
Выздоровели за минувшие сутки 181 человек. Но еще 21 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Дарницком (110), в Днепровском (52) и в Деснянском (46) районах.
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