Предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 в Китае мог вспыхнуть за 2 месяца до того, как об этом официально сообщили.

Всемирная организация здравоохранения обнаружила, что за 2 месяца до сообщения властей Китая в центральной части страны госпитализировали около 90 человек с подобными COVID-19 симптомами.

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Чтобы подтвердить свою теорию, эксперты ВОЗ предложили китайской стороне проверить образцы крови у широкого круга населения. Но власти страны пока не дали своего разрешения.

За последние месяцы власти КНР сделали тесты на антитела примерно 2 третям этих пациентов и сообщили, что следов заражения нет. Но исследователи ВОЗ считают, за это время содержание антител могло просто упасть до такого уровня, при котором их невозможно обнаружить.

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