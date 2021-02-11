Коронавирус в Китае мог возникнуть значительно раньше, чем о нем сообщили: предположение ВОЗ
Предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 в Китае мог вспыхнуть за 2 месяца до того, как об этом официально сообщили.
Источник:Wall Street Journal
Всемирная организация здравоохранения обнаружила, что за 2 месяца до сообщения властей Китая в центральной части страны госпитализировали около 90 человек с подобными COVID-19 симптомами.
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Чтобы подтвердить свою теорию, эксперты ВОЗ предложили китайской стороне проверить образцы крови у широкого круга населения. Но власти страны пока не дали своего разрешения.
За последние месяцы власти КНР сделали тесты на антитела примерно 2 третям этих пациентов и сообщили, что следов заражения нет. Но исследователи ВОЗ считают, за это время содержание антител могло просто упасть до такого уровня, при котором их невозможно обнаружить.
Начало коронавируса в Китае: что известно
- О первых больных пневмонией неизвестного происхождения Китай сообщил 31 декабря 2019 года.
- Согласно данным ВОЗ, полученными от правительства страны, первые клинические проявления у больных появились 8 декабря.
- Но в правительственных записках за 17 ноября 2019 года есть свидетельства о том, что 55-летний житель провинции Хубэй заразился неизвестной болезнью. Об этом свидетельствуют документы, полученные журналистами издания South China Morning Post. Пока неизвестно, проверили ли эксперты ВОЗ эту версию.
- Ранее происхождение коронавируса ассоциировали с продовольственным рынком в Ухане. С ним было связано много первых зарегистрированных больных. Но недавно ученые ВОЗ заявили, что невозможно исследовать то, как возбудитель коронавируса попал на городской рынок.
- Также эксперты не обнаружили доказательств циркуляции коронавируса в Ухане до декабря 2019 года. Исследователи пришли к выводу, что инфекция могла распространяться за пределами региона до первых зарегистрированных случаев возгорания.
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