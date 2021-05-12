Ученые считают, что, измеряя объем серого вещества по снимкам КТ, можно прогнозировать течение заболевания и назначать терапию.

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Что нужно понимать о сером веществе

Серое вещество мозга играет важную роль в обработке информации, функции и коммуникации нейронов. Основной удар по серому веществу вследствие коронавируса приходится именно на фронтальную зону.

Ученые проанализировали результаты компьютерной томографии 120 пациентов с неврологическими проблемами, 58 из которых переболели коронавирусом в тяжелой форме. И применили морфометрический анализ, который позволяет использовать статистические методы для изучения выборки умеренных размеров.

Коронавирус воздействует на фронтальную зону мозга

Анализ показал, что у пациентов с высоким уровнем недееспособности снижен объем серого вещества в верхних, медиальных и средних лобных извилинах к моменту выписки и через 6 месяцев. Также объем серого вещества в этих участках оказался значительно меньшим у больных, которые прошли кислородную терапию.

Высокая температура – еще один фактор, ведущий к сокращению серого вещества в нижней и средней лобных извилинах.

В то же время уменьшение объемов серого вещества обнаружили в верхних, медиальных и средних лобных извилинах у пациентов с повышенной ажитацией. Вероятно, эти изменения в мозге могут лежать в основе аффективных расстройств, которые часто возникают у пациентов с COVID-19.