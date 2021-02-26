Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о возможности возникновения коронавируса на еще одном продовольственном рынке в Ухане.

Новая информация о первом больном

С начала прошлого года власти Китая заявили, что первой подтвержденной жертвой стала жительница Уханя по фамилии Чэнь, которая заболела 8 декабря 2019 года и не имела связи с рынком морепродуктов Хуанань, который был связан со многими другими инфекциями.

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Этот случай и новые доказательства привели к тому, что группа ВОЗ, которая исследовала происхождение пандемии, пришла к выводу, что вирус мог впервые перепрыгнуть с животного на человека раньше и в другом месте, и распространился по Уханю до момента вспышки на рынке Хуанань.

Новое вероятное место заражения

По заявлениям троих членов группы, вероятный нулевой пациент встретился со следователями ВОЗ во время их недавнего четырехнедельного визита в Ухань и сказал, что его родители посетили другой продовольственный рынок.

Теперь эксперты проверяют версию о происхождении коронавируса в другом месте. Отмечается, что тесты на коронавирус родителей "нулевого пациента" оказались отрицательными, однако неизвестно, когда именно они были сделаны, и проводилось ли исследование на антитела.

ВОЗ намерена установить точное местонахождение этого рынка, а также выяснить, есть ли связь между ним и другими случаями заражения коронавирусом, выявленным в Ухане в декабре 2019 года.

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