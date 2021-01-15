Коронавирус в мороженом: дипломаты Украины проверяют информацию Китая
Посольство Украины в Китае проверяет информацию касательно выявления коронавируса в мороженом. Продукт произвели с использованием сухой сыворотки, которую импортировали из Украины.
В то же время по соответствующему вопросу дипмиссия Украины поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцзинь. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.
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"Посольством Украины в КНР принимаются все необходимые срочные меры с целью проверки сообщения информационного агентства "Синьхуа" от 15 января по выявлению в городе Тяньцзинь положительных результатов анализов на коронавирус", – отметили в сообщении.
В пресс-служба добавили, что речь идет именно об информации относительно коронавируса образцов сухой сыворотки, импортируемой из Украины для производства мороженого.
Что известно о коронавирусе в мороженом
- В северокитайский городе Тяньцзинь обнаружили новый вид коронавируса в мороженом. Один из его составляющих был из Украины.
- По информации "Синьхуа", мороженое проверяют после того, как 3 образца дали положительный результат. Их отправили в городской центр профилактики и контроля заболеваний.
- Тысячи работников отправили на карантин, из них – 700 человек получили отрицательный результат теста на COVID-19. Компанией, которая производила продукт Tianjin Daqiaodao Food Co.
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