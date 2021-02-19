Коронавірус часто викликає втрату нюху, пов'язану з пошкодженням клітин, що підтримують нюхові нейрони. Відомий також випадок втрати слуху після тяжкого перебігу інфекції. Нові дані переконливо доводять, що вірус може впливати й на очі.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні, яке провели фахівці з Франції, вказується, що COVID-19 пов'язаний не тільки з кон'юнктивітом, а й іншими офтальмологічними патологіями – ретинопатію, невритом зорового нерва і різними подразненнями слизової очей.

Також на тему: Новий назальний спрей на 100% захищає від коронавірусу: дослідження

У цій роботі вперше представлені дані про результати МРТ очного яблука людей з важким перебігом коронавірусу. Автори проаналізували історії хвороби та дані МРТ 129 пацієнтів, які були госпіталізовані з тяжким перебігом COVID-19 з березня по травень минулого року.

Коронавірус пошкоджує очі

У дев'яти пацієнтів – восьми чоловіків і однієї жінки виявили один або кілька вузликів невідомого походження між сітківкою і склоподібним тілом очей.

Вчені відзначили, що вісім з дев'яти пацієнтів, у яких були виявлені ці аномалії, проходили лікування у відділення інтенсивної терапії. Будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи пов'язані ці зміни з запальними процесами або з тим, що пацієнти змушені були провести лежачи кілька тижнів.

Слід розглянути можливість обстеження стану очного яблука у всіх пацієнтів з важким перебігом COVID-19. Серйозні проблеми можуть залишитися непоміченими, тому необхідний скринінг для подальшого спостереження за такими пацієнтами, щоб уникнути важких офтальмологічних проявів

– зазначили науковці.

Про те, що SARS-Cov-2 може проникати в очі та зберігатися там досить тривалий час, стало відомо ще на початку пандемії. У квітні минулого року італійські вчені виявили SARS-CoV-2 в виділеннях очей пацієнтки.