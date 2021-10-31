Коронавирус может инфицировать внутреннее ухо и влиять на слух.

Многие пациенты с COVID-19 сообщали об ушных симптомах, включая потерю слуха и шум в ушах. Также у многих возникали головокружения и проблемы с балансом, что свидетельствует о том, что вирус SARS-CoV-2 может инфицировать внутреннее ухо.

Новое исследование Массачусетского технологического института доказывает, что вирус действительно может инфицировать клетки внутреннего уха, включая волосковые клетки, имеющие решающее значение как для слуха, так и для равновесия.

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Ученые использовали новые клеточные модели и труднодоступные ткани внутреннего уха человека. Ограниченная доступность таких тканей препятствовала предыдущим исследованиям любых болезней, которые могут вызвать потерю слуха.

Получение моделей – это первый шаг. Это открывает путь для работы не только с SARS-CoV-2, но и с другими вирусами, влияющими на слух.

– заявили исследователи.

Откуда учёные взяли необходимые модели

Еще до начала пандемии исследовательская группа начала работу над проектом по разработке клеточных моделей для изучения инфекций внутреннего уха человека. Известно, что такие вирусы как цитомегаловирус, вирус паротита и вирусы гепатита могут вызвать нарушения слуха, но не совсем понятно, каким образом.

В начале 2020 г, после появления вируса SARS-CoV-2, исследователи изменили свои планы. Эксперты начали принимать пациентов с потерей слуха, шумом в ушах и головокружением, которые получили положительный результат теста на COVID-19.

В то время было непонятно, было ли это причинно-следственной связью или случайностью, потому что потеря слуха и шум в ушах очень распространены.

– говорится в исследовании.

Для изучения инфекции SARS-CoV-2 ученые использовали только созданную собственную модельную систему, проведя исследования на образцах внутреннего уха человека и на клеточных моделях, полученных из стволовых клеток.

Результаты исследования:

Исследователи обнаружили, что определенные типы клеток – волосковые клетки и шванновские клетки – экспрессируют белки, необходимые для проникновения вируса SARS-CoV-2 в организм.

Затем исследователи показали, что вирус действительно может инфицировать клетки внутреннего уха. Типы клеток в их моделях были восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2.

Схема заражения, которую исследователи обнаружили в своих образцах тканей, соответствует симптомам, которые наблюдались в группе из 10 COVID-пациентов с ушными симптомами. 9 из этих пациентов страдали от шума в ушах, 6 – от головокружения, и абсолютно все получили легкую или глубокую потерю слуха.

Хотя это исследование убедительно свидетельствует о том, что COVID-19 может вызвать проблемы со слухом и балансом, общий процент пациентов с COVID-19, у которых были проблемы с ушами, неизвестен.

Как коронавирус может проникать в уши

Возможно, вирус проникает в уши через евстахиевую трубу, соединяющую нос со средним ухом. Кроме того, теоретически вирус может проходить через обонятельные нервы. Соответственно, оттуда он проникает в пространство мозга и инфицирует черепные нервы, в том числе и соединяющийся с внутренним ухом.