Коронавирус станет сезонным заболеванием

Виктор Ляшко во время выступления в Раде отметил, что коронавирус станет эндемическим заболеванием, а также отметил, что в настоящее время больше всего случаев коронавируса приходится на штамм Дельта, который является непредсказуемым и опасным.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава “Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что" ковид " может не исчезнуть никогда. Хорошая – мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас”.

В Украине доминирует штамм Дельта

О циркуляции штамма Дельта также рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Вчера, 21 октября при проверке Укрзализныци пассажиров перед посадкой на поезд, тестирования показали, что большинство случаев – Дельта.

Вариант коронавируса Дельта имеет скорость распространения в несколько раз выше, чем начальная версия коронавируса из Уханя.

Обратите внимание! Премьер заверил, что общенациональный локдаун вводить не планируют, единственной альтернативой является массовая вакцинация.

Актуальная статистика распространения коронавируса

Источник: Минздрав