Коронавирус может никогда не исчезнуть, с ним надо научиться жить, – Ляшко
Источник:24 канал
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда. В то же время в Минздраве считают, что с ним можно научиться жить.
Коронавирус станет сезонным заболеванием
Виктор Ляшко во время выступления в Раде отметил, что коронавирус станет эндемическим заболеванием, а также отметил, что в настоящее время больше всего случаев коронавируса приходится на штамм Дельта, который является непредсказуемым и опасным.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
“Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что" ковид " может не исчезнуть никогда. Хорошая – мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас”.
В Украине доминирует штамм Дельта
О циркуляции штамма Дельта также рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Вчера, 21 октября при проверке Укрзализныци пассажиров перед посадкой на поезд, тестирования показали, что большинство случаев – Дельта.
Вариант коронавируса Дельта имеет скорость распространения в несколько раз выше, чем начальная версия коронавируса из Уханя.Обратите внимание! Премьер заверил, что общенациональный локдаун вводить не планируют, единственной альтернативой является массовая вакцинация.
Актуальная статистика распространения коронавируса
Источник: Минздрав
- По состоянию на 22 октября в Украине рекордная суточная заболеваемость коронавирусом – заразились 23,7 тысячи людей. Наибольшим является также количество смертей среди ковид пациентов – 614
- В Украине в красной зоне карантина находятся 5 областей, в желтой – тоже 5. Усиление карантина грозит еще трем областям, одна из них завтра уже перейдет в красную зону.
- За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 случая заболевания коронавирусом. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 003 жители страны.