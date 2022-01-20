Коронавирус может остаться с нами навсегда, – глава Минздрава Британии
Источник:Sky News
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид считает, что коронавирус может остаться с нами навсегда. Поэтому необходимо научиться с ним жить.
По его словам, вероятно, вакцинацию нужно будет проходить ежегодно. Это один из методов, как научиться жить с коронавирусом.
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На вопрос, хочет ли он сравнить вирус с гриппом, Джавид ответил:
Да, потому что это был пример того, как нам нужно научиться жить с COVID-19,
Он добавил, что от гриппа тоже умирают люди.
К сожалению, люди умирают и от гриппа. В плохой год от гриппа могут погибнуть около 20 тысяч человек, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим кучу ограничений, чтобы бороться с этим,
– добавил министр.
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Ранее Борис Джонсон объявил об отмене карантинных ограничений, в частности:
- Предъявление вакцинных паспортов станет необязательным при посещении массовых мероприятий и ночных клубов.
- Отменяют ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.
- Работодателям не будут рекомендовать переводить работников на удаленную работу.