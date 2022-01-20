Коронавирус может остаться с нами навсегда, – глава Минздрава Британии

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид считает, что коронавирус может остаться с нами навсегда. Поэтому необходимо научиться с ним жить.

По его словам, вероятно, вакцинацию нужно будет проходить ежегодно. Это один из методов, как научиться жить с коронавирусом.

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На вопрос, хочет ли он сравнить вирус с гриппом, Джавид ответил:

Да, потому что это был пример того, как нам нужно научиться жить с COVID-19,

Он добавил, что от гриппа тоже умирают люди.

К сожалению, люди умирают и от гриппа. В плохой год от гриппа могут погибнуть около 20 тысяч человек, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим кучу ограничений, чтобы бороться с этим,

– добавил министр.

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