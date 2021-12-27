Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев
Источник:In Review
Ученые Национального института здоровья США сообщили, что вирус SARS-CoV-2 может достаточно долго оставаться в организме человека.
Также ученые в очередной раз подтвердили, что коронавирус может проникать за пределы дыхательной системы, в частности в мозг и сердце. Но заметим, что исследование пока что опубликовано в виде препринта и ожидает оценку рецензентов в журнале Nature.
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Инфекцию обнаружили во время вскрытия
Ученые провели 44 вскрытия тел умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что коронавирус может распространяться организмом. Вирус нашли в мозге и сердце.
Среди исследуемых пациентов были люди как и с тяжелым течением болезни, так и с бессимптомным.
Репликация вируса присутствовала во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования,
– заявили ученые.
Сколько коронавирус может храниться в организме
Ученые утверждают, что вирус может сохраняться в организме около 230 дней.
Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может оставаться в организме в течение нескольких месяцев,
– говорится в исследовании.
Влияет ли распространение вируса на течение болезни
- Несмотря на широкое распространение коронавируса в организме, воспаление или непосредственные дегенеративные изменения в клетках за пределами легких были выражены слабо.
- Ученые предположили, что именно из-за распространения вируса организмом пациенты могут испытывать постковидный синдром.
- В частности во время постковидного синдрома возникают проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системами.