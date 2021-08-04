В новом исследовании принимали участие 120 пациентов с подтвержденным COVID-19. У 60 из них оказались различные офтальмологические симптомы, в том числе конъюнктивит, воспаление и необычные слизистые выделения.
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У остальных 60 пациентов не было никаких признаков поражения глаз. Авторы исследования взяли образцы слезной жидкости всех участников и проверили их на наличие вируса с помощью ПЦР-теста.
Вирус в слезах
Тестирование показало присутствие COVID-19 в образцах 21 пациента (17,5%), причем у 10 из них не было никаких офтальмологических симптомов. По мнению ученых, это указывает на то, что зараженные могут распространять инфекцию в том числе через слезы.
Авторы исследования отметили, что медицинские работники, особенно офтальмологи, должны соблюдать осторожность при осмотре пациентов и кроме маски надевать защитные очки.
Коронавирус и здоровье глаз
Источник: Annals of Internal Medicine
- Еще в начале пандемии поняли, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и оставаться там довольно длительное время.
- Ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки, образцы которых они исследовали в связи с длительным конъюнктивитом.
- Патоген оказывался в слезах дольше, чем в мазках из носоглотки (27 дней), и был жизнеспособен.
- Позже ученые сообщили, что COVID-19 связан и другими офтальмологическими патологиями – ретинопатией, невритом зрительного нерва и различными раздражениями слизистой глаза.