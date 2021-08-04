Коронавирус может передаваться через слезы

Уже давно известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Индийские ученые сделали новое открытие: оказывается, вирус может передаваться через слезы, даже если признаков инфекции в глазах нет.

В новом исследовании принимали участие 120 пациентов с подтвержденным COVID-19. У 60 из них оказались различные офтальмологические симптомы, в том числе конъюнктивит, воспаление и необычные слизистые выделения.

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У остальных 60 пациентов не было никаких признаков поражения глаз. Авторы исследования взяли образцы слезной жидкости всех участников и проверили их на наличие вируса с помощью ПЦР-теста.

Вирус в слезах

Тестирование показало присутствие COVID-19 в образцах 21 пациента (17,5%), причем у 10 из них не было никаких офтальмологических симптомов. По мнению ученых, это указывает на то, что зараженные могут распространять инфекцию в том числе через слезы.

Авторы исследования отметили, что медицинские работники, особенно офтальмологи, должны соблюдать осторожность при осмотре пациентов и кроме маски надевать защитные очки.

Коронавирус и здоровье глаз

Источник: Annals of Internal Medicine