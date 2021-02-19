Коронавирус часто вызывает потерю обоняния, связанную с повреждением клеток, поддерживающих обонятельные нейроны. Известен также случай потери слуха после тяжелого течения инфекции. Новые данные убедительно доказывают, что вирус может влиять и на глаза.

Как происходило исследование

В новом исследовании, которое провели специалисты из Франции, указывается, что COVID-19 связан не только с конъюнктивитом, но и другими офтальмологическими патологиями – ретинопатией, невритом зрительного нерва и различными раздражениями слизистой глаз.

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В этой работе впервые представлены данные о результатах МРТ глазного яблока людей с тяжелым течением коронавируса. Авторы проанализировали истории болезни и данные МРТ 129 пациентов, которые были госпитализированы с тяжелым течением COVID-19 с марта по май прошлого года.

Коронавирус повреждает глаза

У девяти пациентов – восьми мужчин и одной женщины обнаружили один или несколько узелков неизвестного происхождения между сетчаткой и стекловидным телом глаз.

Ученые отметили, что восемь из девяти пациентов, у которых были обнаружены эти аномалии, проходили лечение в отделение интенсивной терапии. Потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, связаны ли эти изменения с воспалительными процессами или с тем, что пациенты вынуждены были провести лежа несколько недель.

Следует рассмотреть возможность обследования состояния глазного яблока у всех пациентов с тяжелым течением COVID-19. Серьезные проблемы могут остаться незамеченными, поэтому необходим скрининг для дальнейшего наблюдения за такими пациентами, чтобы избежать тяжелых офтальмологических проявлений

– отметили ученые.

О том, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и храниться там достаточно долгое время, стало известно еще в начале пандемии. В апреле прошлого года итальянские ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки.