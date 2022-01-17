Коронавирус нарушает мобильность

Ученые канадского университета Далхаузи отметили, что подобные риски росли даже у пациентов, которые не нуждались в госпитализации, а лечились дома.

Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Как проводили исследование

В исследовании участвовали более 24 тысяч человек в возрасте старше 50 лет. Анализ проводили в начале карантина в 2020 году.

Чтобы определить влияние коронавируса на мобильность, у участников спрашивали:

тяжело ли им вставать со стула,

способны ли они ходить по лестнице без посторонней помощи,

передвигаться на дальние расстояния,

ходить по дому и заниматься домашними делами.

Даже у тех людей, которые имели легкую и средней тяжести форму COVID-19, возникли неблагоприятные изменения в подвижности и физической функции,

– отметила доктор Сьюзан Киркленд.

Из 2 748 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него 94% не были госпитализированы.

Пожилые люди – группа риска COVID-19

У людей с COVID-19 был вдвое выше риск ухудшения подвижности, способности заниматься домашними делами и физическими упражнениями по сравнению с теми, у кого не было COVID-19, хотя большинство из них имели легкие или умеренные симптомы.

Также анализ показал, что существует больший риск проблем с движением:

у людей старшего возраста,

у тех, кто имеет более низкий доход,

а также у людей, которые имеют более чем три сопутствующих хронических заболевания.

К этим факторам также добавили низкую физическую активность и плохое питание.

Результаты действительно стоят внимания, ведь указывают на то, что негативные последствия COVID-19 гораздо шире и влияют на большое количество пожилых людей, а не только на тех, которые были госпитализированы.