Коронавирус может привести к проблемам с передвижением: факторы риска
Источник:MedicalxPress
Даже легкое или средней тяжести течение COVID-19 может вызвать проблемы с передвижением у людей старше 50 лет.
Коронавирус нарушает мобильность
Ученые канадского университета Далхаузи отметили, что подобные риски росли даже у пациентов, которые не нуждались в госпитализации, а лечились дома.
Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях
Как проводили исследование
В исследовании участвовали более 24 тысяч человек в возрасте старше 50 лет. Анализ проводили в начале карантина в 2020 году.
Чтобы определить влияние коронавируса на мобильность, у участников спрашивали:
- тяжело ли им вставать со стула,
- способны ли они ходить по лестнице без посторонней помощи,
- передвигаться на дальние расстояния,
- ходить по дому и заниматься домашними делами.
Даже у тех людей, которые имели легкую и средней тяжести форму COVID-19, возникли неблагоприятные изменения в подвижности и физической функции,
– отметила доктор Сьюзан Киркленд.
Из 2 748 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него 94% не были госпитализированы.
Пожилые люди – группа риска COVID-19
У людей с COVID-19 был вдвое выше риск ухудшения подвижности, способности заниматься домашними делами и физическими упражнениями по сравнению с теми, у кого не было COVID-19, хотя большинство из них имели легкие или умеренные симптомы.
Также анализ показал, что существует больший риск проблем с движением:
- у людей старшего возраста,
- у тех, кто имеет более низкий доход,
- а также у людей, которые имеют более чем три сопутствующих хронических заболевания.
К этим факторам также добавили низкую физическую активность и плохое питание.Результаты действительно стоят внимания, ведь указывают на то, что негативные последствия COVID-19 гораздо шире и влияют на большое количество пожилых людей, а не только на тех, которые были госпитализированы.