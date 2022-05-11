Коронавирус может "прятаться" в желудке вызывая постковидный синдром

Появляются новые доказательства того, что SARS-CoV-2 может оседать в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и сохраняться в течение длительного времени после очистки легких от инфекции.

Новое исследование коронавируса

Считается, что этой способностью – среди других причин – может объясняться постковидный синдром. К такому выводу пришла группа ученых из Стэнфордского университета.

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Они проанализировали выделение РНК вируса из фекалий в течение 10 месяцев после установления диагноза COVID-19 в 673 образцах от 113 пациентов с заболеванием легкой и средней степени тяжести.

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Исследователи обнаружили, что через неделю после установления диагноза, РНК вирус присутствовал в фекалиях примерно половины (49,2%) пациентов. Через семь месяцев около 4% пациентов все еще выделяют вирусную РНК. Авторы подчеркивают, что на 4-месячной отметке не было выделения РНК SARS-CoV-2 в образцах дыхательных путей пациентов.

Используя сообщения о симптомах, регулярно собиравшихся с помощью анкеты, они также обнаружили корреляцию длительного фекального выделения РНК SARS-CoV-2 с болью в животе, тошнотой и рвотой.

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Ранее уже проводились аналогичные исследования, но они сосредотачивались в основном на пациентах с тяжелым COVID-19. Впрочем, авторы констатируют, что пока не знают точного клинического значения длительного выделения SARS-CoV-2 у пациентов с COVID-19.

Постковид может быть связан с этим феноменом. А может, и не быть. Альтернативная гипотеза – наличие вирусного генетического материала в кишечнике может быть спусковым крючком для постоянной активности иммунной системы против вируса, а реакция нашей иммунной системы может быть причиной постковидного синдрома.

Коронавирус никуда не исчез

Война в Украине отодвинула проблемы, связанные с коронавирусом на задний план. Но только за последние две недели в мире зафиксировали более 9 миллионов случаев заражения. Поэтому так важно не забывать об этой опасной болезни и соблюдать все правила профилактики. Сейчас украинская система охраны имеет кучу проблем связанных с войной и новая вспышка инфекции очень усугубит ситуацию.



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