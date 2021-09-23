Коронавирус может провоцировать редкий синдром Гийена-Барре: как его распознать

Ученые Оксфордского Университета доказали, что заболевание COVID-19 может вызвать синдром Гийена-Барре.

С начала пандемии врачи зарегистрировали более 90 случаев синдрома Гийена-Барре после возможной инфекции COVID-19, говорится в новом международном исследовании.

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Что известно о синдроме

Синдром Гийена-Барре – что это? Синдром Гийена-Барре – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека атакует нервы, вызывая мышечную слабость и иногда паралич.

Заболевание может прогрессировать от нескольких недель до нескольких лет. Встречается относительно редко (например, в США в 3 – 6 тысяч людей). Впрочем, его течение может быть тяжелым.

Провоцирует болезнь острая бактериальная или вирусная инфекция.

Связь коронавируса и синдрома Гийена-Барре

С начала пандемии врачи зарегистрировали более 90 диагнозов Гийена-Барре после возможной инфекции COVID-19. Однако неясно, является ли COVID-19 еще одним потенциальным возбудителем заболевания или зарегистрированные кейсы случайны.

Ученые изучили пациентов с этим синдромом в период с 30 января по 30 мая 2020 года. У 22% пациентов с синдромом Гийена-Барре, выявленных в первые 4 месяца пандемии, была инфекция COVID-19.

Все эти пациенты были старше 50 лет, и пациенты часто (65%) страдали лицевым параличом. При поступлении в больницу у 73% пациентов Гийена-Барре с инфекцией COVID-19 отмечались повышенные маркеры воспаления.

Все эти пациенты отвечали диагностическим критериям как синдрома Гийена-Барре, так и COVID-19.

Синдром Гийена-Барре – симптомы источник: Украинский медицинский портал прогрессирующая двусторонняя слабость рук и ног

арефлексия Подтвердить диагноз можно, если у пациента присутствует прогрессирование симптомов в течение нескольких дней (максимум – до четырех недель). относительная симметричность проявлений

незначительные чувствительные симптомы

привлечение черепных нервов (особенно двусторонняя слабость мимических мышц)

выздоровление начинается через 2 – 4 недели после прекращения прогрессирования

вегетативные нарушения

отсутствие лихорадки в начале болезни

высокая концентрация белка в ликворе, количество клеток – до 10 клеток/мм3

типичные результаты электрофизиологических исследований

Значительное увеличение пациентов с синдромом не выявили

Однако исследователи подчеркнули, что они не обнаружили большого числа пациентов с диагнозом синдрома Гийена-Барре в течение первых четырех месяцев пандемии по сравнению с предыдущими годами.

Это говорит о том, что, хотя сильная связь между инфекцией COVID-19 и синдромом Гийена-Барре маловероятна, инфекция COVID-19 иногда может приводить к развитию у пациентов синдрома Гийена-Барре.

COVID-19 в редких случаях может предшествовать синдрому Гийена-Барре,

– отметил автор исследования.

Однако, исследователи предупредили, что связь или причинно-следственную связь между появлением синдрома Гийена-Барре вследствие COVID-19 все еще необходимо установить.

К слову, от именно от синдрома Гийена-Барре 20 октября умерла украинская волонтер Инна Волкова. Ей был всего 21 год. Девушка 2 недели боролась за жизнь.