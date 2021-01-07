Ученые провели исследования и изучили, как восстанавливаются пациенты, перенесшие COVID-19 в легкой форме. В результате они предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.

Ученые изучили данные 1837 человек, средний возраст которых составлял 47 лет, пишет MDPI.

Также по теме: Новый штамм коронавируса может вытеснить другие в Европе

Последствия коронавируса для здоровья

Все они лечились амбулаторно, однако жалобы на последствия от коронавируса сохранились в течение трех месяцев. Выяснилось, что:

98% пациентов продолжали испытывать усталость;

90% страдали от мышечной слабости;

88% столкнулись с проблемами со сном;

87% – с болью.

Многие пациенты также отметили, что их производительности труда снизилась. При этом 86% участников исследования уточнили, что до болезни не имели проблем со здоровьем – после коронавируса их число сократилось до 6%.

Коронавирус – хроническое заболевание

По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о недостаточной реабилитации пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, потому действующие программы направлены на помощь госпитализированным пациентам.

Ученые предложили считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, людьми с хроническим заболеванием. Они также отметили, что в будущем такие пациенты могут стать серьезной нагрузкой для мировой системы здравоохранения, и сделали вывод, что для них необходимы специальные реабилитационные методики.